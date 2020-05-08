Cadde ve sokakları dans ederek temizliyor: Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nin farklı mahallelerinde sokak ve caddenin temizliğini yapan belediye işçisi Ali Arı, iş yaparken dans edince bölgede en çok tanınan kişi oldu. Meydan Kavağı, Konuksever mahallelerinde semt sakinleri, 36 yaşındaki Ali Arı'nın süpürme işi yaparken dans etmesini farkedince cep telefonuyla görüntüledi.

Arı biranda bölgesinde en çok tanınan ve konuşulan temizlik işçisi oldu. Muratpaşa Belediyesi sosyal medya ekibi, Arı'nın sokakta temizlik yaparken görüntülerini çekti ve bir klip hazırladı.

Güneş gözlüklerini takan, koronavirüs nedeniyle maske kullanmayı da ihmal etmeyen Arı, süpürgesi ve küreğiyle adeta dans etti. İlginç ve renkli klip Muratpaşa Belediyesi'nin kurumsal sayfasında yayınlandı.

Evli olan 36 yaşındaki Ali Arı, "Ben süpürgeyle dans ederek çalışmayı çok seviyorum. Herkesin bir özelliği vardır benim de özelliğim odur" dedi.

Temizlik işçisi Arı, "Dans edemediğim temizlik temizlik değildir" demeyi de ihmal etmedi.Aldıkları etkileşimden memnun olduklarını söyleyen Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Meltem Dağlı, "Ali Arı, 2013 yılından beri belediyemizde çalışıyor. Görev verilen her sokak ve caddede işini dans ederek yapıyor. 150 çalışanımız içinde en renklisi diyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: İHA