C. Ronaldo, Merih Demiral'ın canlı yayınında Türkçe küfür etti!

21 Mayıs 2021 15:09
İtalyan ekibi Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Merih Demiral'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Türkçe küfür etti.
Juventus, Atalanta’yı 2-1 yenerek, İtalya Kupası’nı kazandı. Juventuslu oyuncular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle kupayı kazanmanın coşkusunu yaşadı.
Şampiyonluk maçı sonrası takım arkadaşı Merih Demiral’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Cristiano Ronaldo yayında 'o…pu çocuğu' diyerek küfür etti.
Ronaldo’nun küfür etmesine şaşıran Merih Demiral, canlı yayına Ronaldo’dan uzaklaşarak devam etti.
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