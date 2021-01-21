Buzlu yolda düşen baba, kucağındaki kızını böyle korudu

Bursa’da yağan karın ardından havanın aşırı soğuması nedeniyle yollar buz tuttu. Buzlu yolda kayarak düşen baba kucağındaki kızını korumayı başardı. O anlar kameraya yansıdı.

Orhanlı ilçesi Reyhan Mahallesi’nde de bir baba, Mantıcılar Caddesi’ndeki otoparka aracını park etti. Ardından da kızını kucağına alıp, yürümeye başladı. Ancak buzlu yolda kayıp, dengesini kaybetti. Yere düşen baba, kucağındaki kızını korumayı başardı. Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan baba ve kızı, yara almadı.