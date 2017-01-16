Buz tutan gölde beslenen mandalar böyle görüntülendi

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde bir soğuklardan dolayı bir bölümü donan Kaz Gölü'ndeki mandalar Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi. Kaz Gölü'nün dip yapısının yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle dedi: "Kaz Gölü'nün büyük bir bölümü kışın buz tutmasına rağmen bazı bölgeleri ince bir buz tabakasıyla kaplı. Hatta bazı alanlar 1 derece olduğu için açıklıklar mevcut. Bölgede hayvancılık yoğun olduğu için bu gölden özellikle mandalar faydalanıyor ve hayvanlar alışagelmiş bir içgüdüyle çoban olmaksızın göle gelip, zaman zaman buzu kırarak nehir tabanından yükselen taze otlarla günlük beslenmelerini tamamlıyorlar. Bu yaşamı en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz."