Büyükçekmece'de 25 yıl sonra kordonboyu düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'ye sahil müjdesi.

Beylikdüzü İlçesi Kordonboyu Düzenleme Projesi 1. Etap çalışmalarını yerinde inceleyen Ekrem İmamoğlu ilçe halkının şikayetçi olduğu sahil şeridindeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Projenin ilk etap çalışmalarının sonuçlanması için temmuz ayına işaret eden İmamoğlu ”Büyükçekmece, yıllardır ihmal edilmiş alt ve üst yapısıyla pırıl pırıl bir sahile, kordona kavuşacak. Hem Büyükçekmece halkı kazanacak hem yakın plandaki Çatalca'dan Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nden Avcılar'a, hatta Başakşehir'e kadar insanlar için bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

'25 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin eli değmiyor'

İncelemeler sırasında İmamoğlu'na eşlik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyükçekmece İlçesi diye bir ilçenin var olduğunu, artık Büyükşehir en iyi şekilde biliyor” diye konuştu.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün projenin bir an önce bitirilmesi yönündeki istek ve heyecanını anladığını kaydeden İmamoğlu, “Tabi 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi’nin eli değmeyince hemen bitsin istiyor. Biz de hızlı bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz” dedi.

Artan nüfusa yeni ihtiyaçlar

İmamoğlu, ilçelerin artan nüfusuyla birlikte yeni ihtiyaçların da doğduğunun altını çizdi:

“Bundan 30 yıl önce istatistiğini çıkarmıştım; toplamda, Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar’ın nüfusu 300 bindi. Şu anda bu ilçelerimizin toplam nüfusu yaklaşık 2 buçuk milyon. Dolayısıyla 2 buçuk milyon nüfusa hitap eden bir altlık oluşturmanız gerekiyor. Bu noktada bu alana özel bir önem gösterdik. Zaten Hasan Bey’in bir tasarımı vardı. Bababurnu’ndan Gürpınar Balık Hali’ne kadar. Yaklaşık 16 kilometrelik bir hat var. Bunu ilk etabı da Büyükçekmece'nin hemen ön kısmında. Hatta ilk kordonu diyebiliriz bu bölümün. Yat limanı ile Gürpınar sınırına kadar olan kısmında uzun zamandır altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İSKİ burada hem temiz su, hem atık su hem de yağmur suyu hatlarını toparladı.”

Yeni ihtiyaçların yanı sıra İmamoğlu, sahillerin görünümünde ufak değişiklikler yerine yeni kimlikler kazandırılması gerektiğini söyledi:

”İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu dönemde sahile katacağı kimlikle de alakalı. Yani yeni kimlikli, gerçekten pırıl pırıl bir sahil var etmek istiyoruz. İnsan odaklı, insanla deniz arasına, insanla kumsal arasına çok az engel koyan, hatta hiç engel koymayan bir anlayışla çevre düzeni yapıyoruz.”

‘Temmuz ayında o kimliğin ilk verilerini göreceğiz’

1 . Etap’ın Temmuz ayında sonlanması planlandığına dikkat çeken İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

” Yıllardır ihmal edilmiş alt ve üst yapısıyla pırıl pırıl bir sahile, kordona kavuşacak. Hem Büyükçekmece halkı kazanacak hem yakın plandaki Çatalca'dan Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nden Avcılar'a, hatta Başakşehir'e kadar insanlar için bir cazibe merkezi haline gelecek. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hasan Başkanımın da her detayın üzerine düşmesine ve ilgisine teşekkür ediyorum. İnşallah bittiğinde gelip yine burada konuşacağız.”