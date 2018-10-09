T24 LogoT24 Logo
Haberler

Büyükada'da ölüme terk edilen at kurtarıldı

09 Ekim 2018 14:41

Büyükada'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü. Hristos mevkiinde ölüme terk edilen ve bitkin halde yerde yatan at gören veteriner teknikeri Sultan Gülyar, belediye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken atı battaniyeye sarıp araçla taşıyarak Tepeören Hayvan Barınağı'na götürdü. Ekipler, atı bu halde terk eden sahiplerini araştırıyor.

ETİKETLER

atsahipsizterkedilenkurtarıldıkurtarmabüyükadaadahayvan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Demirtaş İdlib'i yazdı: Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a suçlama: Şarkımı çalmış...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24