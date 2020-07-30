Büyükada'da elektrikli araç dönemi başladı

30 Temmuz 2020 16:14
Faytonların kaldırılması sonrası Adalar'a getirilen elektrikli araçlar hizmet vermeye başladı. Öğle saatlerinde Büyükada merkezden hareket üç ayrı hattın olduğu elektrikli araçlar ilk yolcularını taşıdı.
Araçların gidiş yollarına konulan dubalar ada sakinlerinin tepkisi üzerine söküldü. Onların yerine hız kesici yol kasisleri konuldu. Ruam hastalığı sonrası Adalar'da faytonlar kaldırılmıştı. Haftalar önce Büyükada'ya getirilen elektrikli araçlar bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.
Araçlar önce Büyükada merkezindeki meydana getirildi. İlk seferin başlayacağı noktaya Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de geldi.
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