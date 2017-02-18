Büyük Birlik Partisi referandumda ne diyecek?

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Mican, partilerinin referandumla ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti. Mican, 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sistemine sert eleştiriler getirdi. KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan BBP İstanbul İl Başkanı Mican, "Cumartesi günü Ankara'da yüksek istişare kurulu üyelerimiz kararlarını verecekler. İl başkanları olarak pazar günü biz Ankara'ya gidiyoruz. Kararlarımızı genel merkeze bildireceğiz. Önümüzdeki hafta içi de MYK üyelerimiz toplanarak elde edilen verileri masaya yatıracak ve son sözü genel başkanımız verecek" dedi. İşte o programdan görüntüler...