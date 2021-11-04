Bütçe Komisyonu karıştı; Abdüllatif Şener'den AKP sıralarına: Hırsızlar ordusuna döndünüz!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Abdüllatif Şener ile AKP’li vekiller arasında tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'la birlikte AKP'yi kuran çekirdek ekipteki dört kişiden biri olan Şener, “Bir kadro davayı satmışsa onların peşinde gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Hırsızlar ordusuna döndünüz be, hırsızlar ordusuna. Laf atıp durmayın” sözleriyle AKP sıralarına yüklendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sözlerine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Sayın Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, devlet ciddiyetine, adabına sahip bir insandır. Onun genel başkan olduğu partide görev yapmaktan onur duyuyorum” dedi. CHP milletvekilleri görüşmelerin sonunda Varank’ı protesto ederken, bakanlığın bütçe oylamasına katılmayarak salonu terk etti.

Eski konuşmaları hatırlattı

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlamaya başlamadan önce CHP’li Şener’in, isim vermeden AKP’lilerin lideri kutsallaştırıldığına yönelik olarak gündüz yaptığı konuşmasını hatırlatan Bakan Varank’ın, “Dün sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımızın öldüğüyle ilgili, bu yönde ifadeler kullanıldı. Böyle bir ortamda ben Sayın Abdüllatif Şener’in Viva Zapata ile ilgili bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Abdüllatif Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış bunu ifade etmek istiyorum” diye konuşması tartışmayı başlattı.

Bu sözler üzerine CHP’li milletvekilleri masalara vurarak “Böyle konuşamazsın” diyerek Varank’a itiraz etti. Bunun üzerine Varank, “Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı. ‘Bizim medeniyet değerlerimize yabancılaştı’ dedim. Bizimle siyaset yapmadı mı onu söylüyorum” dedi.

“Terbiyesiz adam"

CHP milletvekillerinin itirazının sürmesine karşın Varank, “Biz sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Tabii kendisi CHP’de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP’de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim” diye konuşması komisyondaki gerginliği tırmandırdı. Bunun üzerine Bakan Varank’ın sözlerine tepki gösteren CHP milletvekilleri masalara vurarak “Terbiyesiz adam… Oturacağız bize hakaret edecek!" diyerek ayağa kalktı.

AKP sıralarına sert tepki

“Sayın bakanın merakını gidereyim. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, devlet ciddiyetine, adabına sahip bir insandır. Onun genel başkan olduğu partide görev yapmaktan onur duyuyorum. Kendisi (Varank) kendi konumu ayrıca değerlendirsin. Şu ana kadar yaptığım konuşmalarımda Adalet ve Kalkınma Partisi komisyon üyelerini, burada bulunan milletvekillerini incitecek bir söz söylemişsem maksadımın o olmadığını belirtmek isterim.”

"Hırsızlar ordusuna döndünüz be"

AKP’lilerin laf atması üzerine Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim Erdoğan ile olan ilişkimle sizin Erdoğan ile olan ilişkinizi kıyaslamayın. Siz daha çoluk çocuksunuz. Oraya yağ çekmeden ayakta duramazsınız. Benim vaziyetim öyle değildi. Erdoğan belediye başkanı değilken ben hem grup başkanvekiliydim, milletvekiliydim, ben Maliye Bakanı idim, başbakan yardımcılığı yaptım. Bir kadro davayı satmışsa onların peşinde gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Hırsızlar ordusuna döndünüz be, hırsızlar ordusuna. Laf atıp durmayın.”

Kaynak: ANKA - TELE1