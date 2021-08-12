Busenaz Sürmeneli'ye mehterli karşılama: Bu madalya 'Türk kadını yapamaz' diyen herkese gelsin

"İnşallah bu, gelecek hayali kuran bütün çocuklar için, yapamaz diyenlere ispat olsun. Türk kadını yapamaz diyenlere, buradan şu resmi gönderiyorum. Çok mutluyum. Yangınlar var biliyorsunuz. Onları Tokyo Olimpiyatları'ndaki müsabakalarda öğrendik. Orada bir söz söylemiştim, tekrar etmek istiyorum, 'Bir ölür, bin diriliriz.' diyorum. Türk kadını her şeyi yapar. Türk insanı istesin, her şeyi yapar. Benim üzerimde emeği olan şu ellerinizi açıp dualar ettiğiniz insana gerçekten çok teşekkür ederim. Yarı finalden sonra 'Bekle Türkiyem.' demiştim. Siz beklediniz, ben getirdim. Her zaman sözümü tutmak için çalıştım. Çok çalıştım ve Allah nasip etti. Çok dua ettik, sizler de çok dua ettiniz. Şu madalya var ya... Takıyorum bazen, çok ağır geliyor. 80 milyonun duası var onda. Bana destek olan annemin, babamın ellerinden öperim. En önemlisi bir kişi var, her maç sonunda öpüyorum, şimdi karşınızda bir daha öpüyorum. Bu madalya Trabzon'a, Trabzonspor'a çok yakıştı. Ne mutlu bana ki böyle güzel insanları buraya topladım. 2-3 sene sonra yine olimpiyatlar var. Dua edin, orada da altın madalya alıp, burayı yakalım"