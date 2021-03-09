Bursaspor taraftarları Ali Akman'a tepkili: "Hainlik yaptı"

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Alman Kulübü, anlaşmanın 1 Temmuz 2021’den başlamak üzere 2025’e kadar olduğunu belirtirken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini açıkladı.

BGazete'de yer alan haberde, Bursaspor taraftarları, Ali Akman'ın bonservis bedeli olmadan transfer olmasına karşı tepkili.

Çoğu taraftar, bu transferin kendilerine yapılan haksızlık olarak gördüklerini söylerken futbolcunun Alman ekibine transferini "etik" bulmayanlar da vardı.

Taraftarlar Ali Akman'ın transfer olma konusunda amca Ayhan Akman'ın büyük rolü olduğu görüşünde.

Haberde, taraftarların ufak bir kısmının ise Ali Akman'ı desteklediklerini, onun yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını ifade etti.

TIKLAYIN - Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt'ta