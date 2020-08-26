Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan esprili bir paylaşım geldi. Yıldız isme yeşil beyazlı formayı giydiren TFF 1'inci Lig ekibi, paylaşımına "Seni bekliyoruz" notunu düştü.

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için esprili paylaşımda bulundu.

Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, "Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, 'Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm' dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla'dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.