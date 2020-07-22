Bursalı fotoğrafçı Neowise kuyruklu yıldızını görüntüledi

Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçen Neowise isimli bir kuyruklu yıldız Bursa'da fotoğrafçı Uğur İkizler tarafından görüntülendi.

27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından ‘C/2020 F3 Neowise ’ isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Kendisini keşif eden Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, Dünya’ya gittikçe yaklaşmakta ve ışık kirliliğinin olmadığı şehirden uzak yerlerde çıplak gözle görülebilmekte.