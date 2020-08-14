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Bursalı çiftçi, şeftali ağacına asılı para ve bir de not buldu

Olay nedeniyle duygulanan çiftçi İzzet Yalçın, "Hakkımız sonuna kadar helal olsun" dedi

14 Ağustos 2020 18:53

Bursa'da bahçesinden nektarin yiyen kişinin bıraktığı notu ve parayı bulan çiftçi şaşkınlık yaşadı. Olay nedeniyle duygulanan çiftçi İzzet Yalçın, "Hakkımız sonuna kadar helal olsun" dedi.

Bursa Osmangazi Armutköy'de yol boyunda bulunan bahçesine giden çiftçi İzzet Yalçın, ağaçta asılı bir not ve bir miktar para buldu.

"Hakkınızı helal edin, 2 adet şeftali kopardık. Bunu da kabul edin" yazılı notu okuyan Yalçın, şaşkınlık yaşadı. Ağacında asılı notu bulduktan sonra duygulanan çiftçi "Hakkımız sonuna kadar helal olsun" ifadesini kullandı.

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