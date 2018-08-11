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Bursa'da görenleri şaşırtan ayçiçeği: Yarısı siyah yarısı beyaz

11 Ağustos 2018 18:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Alası adıyla tescilli ay çekirdeğinin hasadı sırasında bir ayçiçeğinin siyah-beyaz görüntüsü görenleri şaşırttı. İnegöl'e bağlı Çavuşköy Mahallesinde oturan Mehmet Eser, ayçiçeği tarlasında hasat yaparken bir ayçiçeğinin yarısının siyah diğer yarısının ise beyaz çekirdeklerden oluştuğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Ben bu yaşıma kadar daha önce böyle bir şey görmedim diyen Mehmet Eser, Bizler, çerezlik olarak Türkiye'nin en büyük ay çekirdeğini yetiştiriyoruz. Tarlamızda ilk kez yarısı siyah yarısı beyaz ay çekirdeği çiçeği ile karşılaştım. Bu çiçeği 85 yaşındaki dedeme gösterdim o da gözlerine inanamadı dedi. Kendisinin Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Mehmet Eser, ayçiçeğini, Beşiktaş'a hediye etmek istediğini söyledi.

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