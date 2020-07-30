Bursa sahillerinde jet skili taciz; 6 kadın şikayetçi oldu, polis soruşturma başlattı

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı'nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi hakkında, huzuru ve sükunu bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bulunan plajlarda Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kontroller esnasında Küçük Kumla Plajı'nda denizde jet ski ile dolaşan bir şahsın kumsaldaki kadınlara laf atıp, deniz aracı ile gezdirmek bahanesiyle taciz ettiği iddiasına dair şikayet alan Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.