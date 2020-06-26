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Bursa'da Sele kapılan Derya'yı arama çalışmaları genişletildi

26 Haziran 2020 12:04

Bursa'da geçtiğimiz Pazar günü sele kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları genişletildi. Derya'nın sele kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, yaklaşık 18 kilometrelik dere yatağını taramaya başladı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından taşan derede sele kapılarak dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74), Ahmet Bilen (34), Türkan Bilen (34), Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulunmuş, Derya Bilen'e ise ulaşılamamıştı. Kayıp Derya'yı bulmak için dere yatağını tarayan arama kurtarma ekipleri, çamur, kaya, şelale ve ağaçların arasına bakarak arama çalışmalarına devam etti. Narlıdere'nin akıntı yolunu değiştirerek dere suyunu vidanjörle çeken ekipler dün itibariyle vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam etmişti.

Arama bölgesi genişletildi, 18 kilometrelik dere yatağı taranmaya başlandı
5 gündür dere yatağı ve vadiyi arayan ekipler bugün itibariyle arama çalışmalarını genişletti. Derya'nın sele kapıldığı Kayacık'tan itibaren Kazıklı'ya kadar olan 18 kilometre boyunca devam eden su kanalını tarayan ekipler, arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Derya'nın sel ile suya kapılarak bu bölgeye geçebildiği ihtimali üzerinde duran ekipler, 18 kilometrelik su kanalına botlarla açıldı. Bir ekip bot ile su yüzeyine ve ağaçların arasını ararken, bir ekipte dere kenarında bulunan ağaç ve çamurun içinde Derya'yı arıyor.

Selin kaybolan Derya'yı sürükleyerek su kanalına getirebileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarının bu bölgeye yoğunlaştırıldığını söyleyen Cambazlar Köyü Mahalle Muhtarı Hasan Efe, "Pazar günü Kayacık'tan sele kapılan Derya kardeşimiz hala bulunamadı. Arama kurtarma ekiplerimiz Derya'nın kaybolduğu bölgede hala çalışma yapıyor. Bunun yanında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de, selin Derya'yı alıp sürükleyebileceği ihtimali üzerine Dudaklı'dan Kazıklı'ya kadar olan 18 kilometrelik alan taranıyor. Biz köylüler ve muhtarlar da ekiplerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cambazlar ile Kayacık Mahallesi arası 8 kilometrelik bir alan. Selin Derya'yı getirip kanaldaki ağaçlara sürükleyebileceği düşünülüyor. Arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırılmış durumda" ifadelerine yer verdi.

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