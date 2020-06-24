T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

24 Haziran 2020 12:23

Bursa’da 3 gündür kayıp olan kişiyi arama kurtarma çalışmalarında balık adamlar da devreye girdi.

Kestel ilçesinin Kayacık köyünde 3 gün önce yaşanan selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında Bursa ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de görev yapıyor. Balık adamlar, dağdan akan suların toplandığı çamur deryasının içini tarıyor. Ekipler, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen’i bulmak için içi çamur dolu suya girdi. Dalgıç polisler görüş mesafesinin olmadığı suyun dibine dalarak saatlerce arama yaptı. Görüş mesafesinin olmaması sebebiyle arama çalışmalarında zorlanan ekipler saatler süren aramalarına ara verdi.

ETİKETLER

bursaselkayıparamayağış

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Beyrut'ta patlamanın yaşandığı alanı ziyaret etti

"Cumhurbaşkanı, Akşener üzerinden parlamenter rejime dönüşün yolunu mu arıyor?"

Çarşı merkezine inen arı kolonisi panik yarattı

Tartışma sırasında balkondan tencere atarken aşağıya düştü

5 isimli adam bu kez de kan grubuna isyan etti: Motor yağı gibi yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Elazığ'daki Kup çukurunun gizemi çözüldü...

TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı ilanda kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi...

Babası tarafından cinsel istismara maruz kalan Meliha Yıldız: Babam mahallenin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Elazığ'daki Kup çukurunun gizemi çözüldü...

TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24