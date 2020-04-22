Bursa'da iki kaçak kumarhaneye zabıta baskını

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen bir kıraathane ile emlakçıya baskın düzenledi. Yapılan baskında işyerleri mühürlenirken, işyeri sahiplerine ve kumar oynadığı belirlenen kişilere yüklü miktarda ceza kesildi. Kumarhanelerden birisinin güvenlik kamerasıyla izlenmesi dikkat çekti.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi’ndeki bir kıraathane ile Altıparmak Mahallesi’ndeki bir emlakçı dükkanında kaçak olarak kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İşyerlerini bir süre gözlem altında tutan zabıta ekipleri, polis ekipleri ile birlikte gece saatlerinde iki noktaya baskın düzenledi. İlk olarak korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynatma maksatlı faaliyet yürüten kıraathaneye baskın düzenleyen zabıta ekipleri, içeride çok sayıda kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan bazı kişilerin, korona virüse karşı maske takarak kendilerini korumaya çalıştıkları gözlerden kaçmadı.

Kamera yerleştirmişler

İşyeri sahibinin kıraathane girişine kamera yerleştirdiği ve gelenleri bu kameradan gözlemlediği belirlendi. Baskında kumar oynamaya yarayan çok sayıda ekipman ele geçirilirken, birçok alkollü içecek de tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından işyeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri de işyeri sahibi ile içeride kumar oynadığı belirlenen kişilere idari para cezası kesti.

Emlakçı görünümlü kumarhane

Zabıta ekiplerinin ikinci baskın noktası ise Altıparmak Mahallesi’nde bir emlakçı dükkanı oldu. Baskında emlakçı dükkanının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kıraathaneye çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ele geçirildi. Zabıta ekipleri tarafından işyeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, işyeri de mühürlendi. Polis ekipleri de oyun oynayan şahıslara idari yaptırım uygularken, iş yeri sorumlusu şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yaptı.