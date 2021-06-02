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Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Kentte saat 10.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

02 Haziran 2021 15:32

Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da dün gece gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde sele dönüştü.

Kentte saat 10.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı.

Gemlik ilçesinde de Serbest Bölge yolunda su taşkınları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi. Bir minibüs, sürücüsü sel nedeniyle yoldaki eğimi fark edemeyince yan yattı.

Kaynak: İHA

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