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Bursa'da bir kişi 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini polise bırakıp gitti

17 Haziran 2020 16:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske kullanmayanlara ceza yazıldı. Yasaktan haberinin olmadığını öne süren Numan D., cezai işlem uygulanırken, kimliğini polise bırakıp uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da yeni tip Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda İnegöl ilçesinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulama sırasında maske takmayan kişilere ceza yazıldı.

Atatürk Bulvarı'nda ekipler, maske kullanmayan Numan D.'yi durdurdu. Maske takmayan Numan D.'ye de ceza yazıldı. "Maske takma zorunluluğundan haberim yok" diyen Numan D., kendisine ceza yazan polise kimliğini bırakıp, uzaklaştı.

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