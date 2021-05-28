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Aralarında geçen sohbet viral olmuştu; Burdurlu çiftçi, Kanadalı paraşütçüyü uğurladı: Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdik

Paraşütçüye "2 bin Euro borcun var, o zaman Alman çikolatası ver" demişti

28 Mayıs 2021 20:36

Tarlasına inen Kanadalı paraşütçülerle yaşadığı diyalog ile sosyal medyada fenomen olan Burdurlu çiftçi Kazım Öz, daha sonra paraşütçü ile yaşadığı diyaloğu da paylaştı. Videoda Öz, tarlasına inen paraşütçüye çikolata verirken görülen çiftçi paraşütçüyü uğurladı. 

Kanadalı yamaç paraşütçüsü Denizli Çameli Yaylacık Dağı’ndan dün sabah atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur'un Yassıgüme köyünde Kazım Öz’e ait arpa tarlasına inmişti. Ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Öz, paraşütçüye "2 bin Euro borcun var. O zaman Alman çikolatası ver" demişti.

Kanadalı paraşütçüye çikolata veren Öz, "Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdik. Konuştuk, tanıştık, anlaştık. Hayırlı yolculuklar, Allah'a emanet" sözleri ile paraşütçüyü uğurladı.

Tarlasında paraşütçüyü gören Öz ile çok az Türkçe bilen paraşütçünün diyalogları sosyal medyada paylaşılmıştı. ANKA'ya konuşan Öz, paraşütçünün kendisine atlamayı teklif ettiğini anlatırken, "Nasip olursa yarın atlayacağız. Hiç daha paraşütle atlamadım. Korkarız, bağırırız, çağırırız gari" demişti.

TIKLAYIN - Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, Burdurlu çiftçinin sözleri viral oldu
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