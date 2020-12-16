Burc Halife'ye 'Wonder Woman 1984' filmi için özel ışıklandırma

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai Emirliği’ndeki dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife "Wonder Woman 1984"ün yayına girişini kutladı.

Gal Gadot'nun başrolde yer aldığı Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984 filminin 25 Aralık’ta yayın hayatına gireceğinin açıklanmıştı. Filminin açılış sahnesi dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife’ye yansıtıldı. 17 Aralık’ta Dubai’de yayınlanması beklenirken, Burc Halife’ye yansıtılan reklamda “Şimdi biletlerinizi alın” ifadeleri kullanıldı.

Filmde oynayan Gal Gadot ise sosyal medya hesabından Burc Halife’nin fotoğrafını paylaşarak mutlu olduğunu ve onurlu hissettiğini dile getirdi. Gadot takipçileriyle sevincini paylaşırken "Bu gerçek olamaz WW84 Dubai'deki Burc Halife’de" ifadesini kullandı. Dünya çapına dijital platformlarda çok izlenen Wonder Woman’ın ilk filmi 821 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.