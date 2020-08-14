"Burası kurtlar sofrası" dedi; MasterChef Türkiye'den çekildi!

Zorlu elemeleri geçerek MasterChef Türkiye'nin final turuna kalan Dilara Türüt, yarışmadan çekilme kararı aldı. "Burası kurtlar sofrası, ben meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha fazla düşürmeye gerek yok" diyen Türüt, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı. Yarışmaya Rize'den katılan Dilara, gözyaşları içinde yarışmadan çekilmek istediğini söyledi.

"Kurtlar sofrası"

Hafta başından bu yana verilen yemekleri istediği gibi yapamayan Dilara Türüt, dün akşam yayınlanan bölümde de ikinci tura kalamayınca radikal bir karar aldı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara Türüt, yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.

Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip, daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" dedi.