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Burak Özçivit, Soma mesajlı Kara Sevda dizisiyle ekranlara dönüyor

17 Haziran 2015 13:06

Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Burak Özçivit, Kara Sevda fragmanıyla müjdeyi verdi. Başrollerini Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in paylaşacağı Kara Sevda ilk fragmanı izleyicilerinin beğenisine sunuldu. Star ekranlarında yayınlanacak olan dizi Eylül ayında başlayacak. KARA SEVDA KONUSU Burak Özçivit'in fakir ama gururlu bir maden mühendisini canlandıracağı Kara Sevda dizisinde partneri ise Fatih Harbiye ve Hayat Devam Ediyor dizilerinden tanınan Neslihan Atagül olacak. Burak Özçivit, Maden Mühendisi iken tanıştığı bir kızla hayatı değişen genç bir adamı canlandıracak. Soma faciasını da içinde barındıran dizide faciadan sonra hayatı değişen fakir genç zengin olacak ancak bu kez de zengin yaşamın zorluklarına da alışmak zorunda kalacaktır.

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