Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'den, 'Yarım Kalan Aşk' hikayeleri

BluTV’nin özel yapımı olan ‘Yarım Kalan Aşklar’, 10 Eylül’de izleyicileriyle buluşacak. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığında, TIMS&B Productions’ın yapımını üstlendiği ‘Yarım Kalan Aşklar’ın başrol oyuncuları Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz kendi yarım kalan aşk hikayelerini anlattılar.

‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin başlamasına günler kala başrol oyuncuları Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yarım kalan aşk hikayelerini konuştu. Yarım kalan aşkların değerini tartıştıkları videoda, Dilan Çiçek Deniz “Aşk, yarım kaldığında aşk oluyor,” Burak Deniz ise “Yarım kalınca aşk daha değerli oluyor,” dediler.

“Aşk bedenler arasında mı yaşanır, ruhlar arasında mı?”

Dizinin, “Aşk iki beden arasında değil, ruhlar arasında yaşanır.” sloganından yola çıkılarak sorulan soruya, ikili “Aşk hem ruhlar hem bedenler arasında yaşanır.” diyerek aynı fikirde olduklarını paylaştılar.

Yarım kalmışlığın, üstü kapatılan sırların, tuhaflıkların, sürpriz bir bedende yeniden hayata gelmenin ve bunun beraberinde getirdiği absürd olayların konu olduğu ‘Yarım Kalan Aşklar’, kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturuyor. Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kaleminin Umur Turagay’ın rejisiyle birleştiği ‘Yarım Kalan Aşklar’ın birden fazla duyguyu aynı anda yaşatacak trajikomik hikayesi, 10 Eylül’de BluTV’de izleyiciyle buluşacak.