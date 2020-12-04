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"Burada 70 personel var, çalışmaya mecburlar" diyen esnaf, dükkanın tabelasını parçaladı: O zaman bize ekmek verin!

"Bir genelgede SGK primleri için çıkartın, mal sahipleri için çıkartın"

04 Aralık 2020 17:23

KRT'de yer alan habere göre, İstanbul Ataşehir’de çekildiği belirtilen görüntülerde "Burada 70 personel var, hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya" diyen bir esnaf, dükkanın tabelasını parçaladı. 

Esnaf, Koronavirüs salgını döneminde çıkarılan genelgeleri kast ederek "Bir genelgede SGK primleri için çıkartın, mal sahipleri için çıkartın" dedi. 

Esnaf şunları söyledi; 

"Biz evet hata yapıyoruz, biz alkollü mekan değiliz. Biz sadece çay satıyoruz, bunun için bu şekilde yargılamamak gerekiyor. Burada 70 personel var, hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya... O zaman bize ekmek verin kardeşim. Personele ekmek verin. Bir genelgede SGK primleri için çıkartın, mal sahipleri için çıkartın, vergi için çıkartın."

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