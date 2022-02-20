Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti: Et, yağ, su, ekmek, her şeyimizi aldık

Edirne esnaflarından Şenol Tuna ise "İşlerimiz açıldı. Bulgarlar gelmeye başladığından beri satışlarımız arttı ve işlerimiz hareketlendi. Genellikle hafta sonlarını tercih ediyorlar. Cumadan pazara kadar çok yoğunluk yaşanıyor. O zamanlarda daha çok ilgi gösterip, daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tur otobüsleri de çok fazla var. Yüklü alışveriş yapıyorlar. Bu da bize cansuyu oluyor" dedi.