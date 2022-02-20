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Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti: Et, yağ, su, ekmek, her şeyimizi aldık

Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları, ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını kentteki esnaftan karşıladı

20 Şubat 2022 14:02

Bulgaristan hükümetinin ülkeye dönüşlerde uyguladığı PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından tur otobüsleriyle ve araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları, ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını kentteki esnaftan karşıladı.
 
Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları bagajlarında yer kalmadı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşları aldıklarını taşımakta zorlandı.
 
Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye’den karşılayan Bulgaristan vatandaşları artık ekmek ve suyunu da Edirne’den almaya başladı. Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmazken, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer kalmadı.
 
Alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Yusuf Mümin, "Her şeyimizi Edirne’den aldık. Yiyecekten giyime kadar ne lazımsa alıyoruz. Her hafta geliyoruz. Arabayla geldik, bagajlarımızı doldurup döneceğiz" dedi.
 
Nurdan Çatova, "Kuzu eti aldık, dana eti aldık. Yağımızı, her şeyimizi aldık. Her zaman geliyoruz. Doldurup gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu, deterjanımızı alıp gidiyoruz" dedi.
 
Yılmaz Haluk, "Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe geliyoruz. Yemeni, ayakkabı, çanta, yiyecek, domates, pırasa, marul gibi sebzeler de alıyoruz" dedi.
 
Pazar esnafı Alona Sozonova, "2 hafta kadar işlerimiz çok durgun geçti. Çünkü Bulgar gelmeyince çok fazla satış yapamadık. Bulgaristan’da PCR test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından işlerimiz hareketlenmeye başladı" dedi.
 
Edirne esnaflarından Şenol Tuna ise "İşlerimiz açıldı. Bulgarlar gelmeye başladığından beri satışlarımız arttı ve işlerimiz hareketlendi. Genellikle hafta sonlarını tercih ediyorlar. Cumadan pazara kadar çok yoğunluk yaşanıyor. O zamanlarda daha çok ilgi gösterip, daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tur otobüsleri de çok fazla var. Yüklü alışveriş yapıyorlar. Bu da bize cansuyu oluyor" dedi.
 
Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları ihtiyaçlarını alabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştiren Bulgaristan vatandaşları kentte yemek yedikten sonra Edirne’den ayrıldılar.
 
Kaynak: İHA
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