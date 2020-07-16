T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

16 Temmuz 2020 11:32

Bulgaristan’da bir haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında Başbakan Borisov’un istifasını istediği Maliye Bakanı Vladislav Goranov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un bugün istifa etmesi bekleniyor.

İlk olarak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in 2 danışmanının tutuklanması ile Başbakan Boyko Borisov hükümetine karşı başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin istifa etmesi talebi ile dün devam eden protestolar sırasında Başbakan Borisov, Maliye Bakanı Vladislav Goranov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un istifalarını istedi. İktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Genel Başkanı ve Başbakan Boyko Borisov, dün partisinin il başkanları ile yaptığı toplantının ardından 3 bakanın istifasını istediğini açıkladı.

Bakanların bugün istifalarını sunması bekleniyor
GERB’in basın merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bakanların Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ve yine aynı partiden milletvekili Delian Peevski’ye bağlı kaldıkları yönünde toplumda algının oluştuğu ve söz konusu algının partiye zarar verdiği için istifa etmelerinin istendiği belirtildi. İstifaları istenen bakanların bugün dilekçelerini sunacakları kaydedilirken, bir haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, istifalara rağmen protestolara ara verilmeyeceğini duyurdu. Ayrı ayrı bakanların değil, hükümetin istifasını istediklerini söyleyen göstericiler, 3 bakanın istifasının gerginliği azaltmak ve protestoları bitirmek amacıyla istendiğine inandıklarını dile getirdi.

ETİKETLER

bulgaristanhükümetprotesto

Diğer Videolar

CHP'nin Kırşehir'deki 30 Ağustos kutlamasına polis müdahalesi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ağustos 2020

İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'e tepki: İmamoğlu’nu haberden silebilirsiniz ama...

Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama

17 yıl boyunca beyninde solucanla yaşamış

Anıtkabir'de atılan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!...

Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Otomotiv fiyatlarına gece yarısı ÖTV zammı; fiyatlar nasıl etkilenecek?...

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ın istifasını...

Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu...

Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam...

Barış Atay’a saldırı! ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!...

Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24