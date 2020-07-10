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Bülent Turan "Çoklu baro' düzenlemesinde diğer partilerin de katkısı var" dedi, CHP'li Özel tiye aldı

10 Temmuz 2020 09:03

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurul'unda hükümetin getirdiği 'çoklu baro' yasa teklifinde bütün görüşmelere rağmen bir değişiklik yapılmadığı eleştirisine yanıt verdiği sırada, "Biz bu kanunu bir gecede yazmış değiliz. Çıkan teklifi de üç aşamalı hali ile bu görüşmeleri diğer partilerimizle de yaptıktan sonra  bu tercihi kullandık. Yani diğer partilerimizin ve konuya ilişkin STK'larımız ve kurumlarımızın da konuya ilişkin katkılarından sonra bu tercihte bulunduk" dedi. 

Turan sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sabah birlikte asansöre binsek Özgür Özel'in de teklife katkısı var diyor. 'Randevu aldık gittik, CHP'nin de görüşleri var burada' diyor. Görüşümüz koca bir 'hayır'dır." diye konuştu. 

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