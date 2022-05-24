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Bülent Ersoy'un 'bu mezar dar değil mi?' sorusuna ilginç yanıt

24 Mayıs 2022 12:11

Bülent Ersoy'un 7 ay önce hayatını kaybeden babası Fikret Erkoç'un mezarı başında yanındaki kişiyle diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy, Ekim 2021'de babası Fikret Erkoç'u kaybetmişti. Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Ersoy'un mezarlıkta bulunduğu sırada yanındaki kişilerle olan diyaloğuna ait görüntüler 7 ay sonra yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.

Ersoy'un babasının mezarının kazıldığı sırada yanında bulunan kişilerle ''Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki" diye sorduğu görüldü.

Diva'nın sorusuna yanında bulunan bir kişinin cevabı ise ''Seninkini daha büyük yapacağız'' oldu.

TIKLAYIN- Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

Bülent ErsoyFikret Erkoç

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