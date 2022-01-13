Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sosyal medyada gündem oldu

Sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy'un yağmur altında tekerlekli sandalyeyle gittiği Anıtkabir'de, bir askerin şemsiyeyle kendisine eşlik etmesi ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Gürüntülerde, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'un, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

"Son akşam yemeği tablosu solda sıfır kalır"

Askerin şemsiye tutmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken Gazeteci Erk Acarer de Twitter hesabından Ersoy'un fotoğrafını paylaşarak "Anıtkabir, Bülent Ersoy taklidi yapan tekerlekli iskemleli Temperyen Şövalyesi, şemsiye tutan komutan, ilk hedefimiz Akdeniz ileri diyen abla, beyaz Converse’li polis, muhteşem kareyi görüntüleyen abi. Son akşam yemeği tablosu solda sıfır kalır. Büyük klasik olur bu." notunu düştü.





