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Bülent Arınç: CHP'nin oyları daha da artıyor ve artacak

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Kanal 42'de konuştu

19 Ekim 2021 20:06

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, "CHP'nin oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" ifadelerini kullandı. Kanal 42'de soruları yanıtlayan Bülent Arınç, eski Başbakan Bülent Ecevit için "Ona rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide... Özellikle Baykal çizgisi" dedi.  Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti. Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti.

bülent arınçchp

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