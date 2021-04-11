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Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a: Kıskançlıktan gözün dönmüş

Buket Aydın, kendisi ve Kılıçdaroğlu için "Madem mutluydunuz, CNN Türk’ten ne istediniz?" diyen Ahmet Hakan'a isim vermeden yanıt verdi

11 Nisan 2021 13:07

T24 Video Haber Merkezi
 
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Haber Global'de yayınlanan 'Koltuk' programında geçtiğimiz cuma günü Buket Aydın'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlaması ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın'a gönderme yaparak gülmesini istemesi için "Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden... CNN Türk’ten ne istediniz?" dedi. Hakan'ın bugünkü yazısındaki ilgili bölüme isim vermeden yanıt veren Buket Aydın da "Senin kanalın protesto edilmesinin konuyla alakası yok. Kıskançlıktan gözün dönmüş" dedi. 
 
Aydın tweet'inde şunları yazdı;
 
"Sürekli dönen neye hizmet ettiği belirsiz bir gazeteci var adını yazmaya gerek yok gözlüklü bıyıklı biri diyeyim... Yazı yazmış dediler 'ben okumuyorum' bana söylediler. Neymiş Kemal bey neden benim programa çıkmış? Yazısında bir haber kanalını savunuyor aklınca. Ya önce adam gibi araştır. O eski yayın bahsettiğin kanalda değil. Senin zamanında kibarca şutlanıp benim getirildiğim diğer kanal var ya hani senin içine oturan işte o kanalda yapıldı. Dolayısıyla senin kanalın protesto edilmesinin konuyla alakası yok. Kıskançlıktan gözün dönmüş."
 

2019 yerel seçimleri öncesi ağırladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ve kahkahasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın, cuma günü yeniden Kılıçdaroğlu'nu ağırlamıştı. Programın açılışında 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" göndermesini yapmıştı. 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Buket Aydın’la yaptığı yayını taşıdı. Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nun “Lütfen daha fazla kahkaha atın, sizin kahkahalarınız bize uğur getiriyor” sözleri için "Sunucuya dönüp 'Lütfen daha fazla kahkaha atın, sizin kahkahalarınız bize uğur getiriyor' diye kompliman yapıyor. Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden... CNN Türk’ten ne istediniz?" dedi. 

* Kompliman, "birine söylenen gönül okşayıcı hoş söz" anlamına geliyor.

 
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