Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a: Kıskançlıktan gözün dönmüş

11 Nisan 2021 13:07
2019 yerel seçimleri öncesi ağırladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri ve kahkahasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın, cuma günü yeniden Kılıçdaroğlu'nu ağırlamıştı. Programın açılışında 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" göndermesini yapmıştı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Buket Aydın’la yaptığı yayını taşıdı. Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nun “Lütfen daha fazla kahkaha atın, sizin kahkahalarınız bize uğur getiriyor” sözleri için "Sunucuya dönüp 'Lütfen daha fazla kahkaha atın, sizin kahkahalarınız bize uğur getiriyor' diye kompliman yapıyor. Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden... CNN Türk’ten ne istediniz?" dedi.
* Kompliman, "birine söylenen gönül okşayıcı hoş söz" anlamına geliyor.
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