Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a: Kıskançlıktan gözün dönmüş

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Haber Global'de yayınlanan 'Koltuk' programında geçtiğimiz cuma günü Buket Aydın'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlaması ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın'a gönderme yaparak gülmesini istemesi için "Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden... CNN Türk’ten ne istediniz?" dedi. Hakan'ın "Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden... CNN Türk’ten ne istediniz?" dedi. Hakan'ın bugünkü yazısındaki ilgili bölüme isim vermeden yanıt veren Buket Aydın da "Senin kanalın protesto edilmesinin konuyla alakası yok. Kıskançlıktan gözün dönmüş" dedi.

Aydın tweet'inde şunları yazdı;