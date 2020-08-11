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Büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çaldılar

11 Ağustos 2020 11:14

İstanbul Beşiktaş ve Esenyurt’ta hırsızlar, sabaha karşı büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş ve Esenyurt’ta geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen hırsızlık olaylarında ilk olarak Levent’te bir büfenin önünden geçen bir şahıs, kasa olarak bırakılan sandviç ekmeklerini çalarak uzaklaştı. Hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yaşanan diğer bir hırsızlık olayında ise sabah saatlerinde fırın tarafından büfeye 25 adet ekmeğin olduğu bir kasa bırakıldı. Bir süre sonda büfenin olduğu sokaktan geçen at arabalı hırsızlar, ekmekleri görünce inerek kasayı komple aldı. Hırsızlar ardından geri manevra yaparak sokakta uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

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