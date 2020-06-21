"Bu zamana kadar AKP'ye oy verdim" diyen vatandaş: Değişiklik istiyoruz; bir kıdem tazminatımız kalmıştı o da gitti

Yol TV'nin 2018'de yüzde 66 ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine oy çıkan İstanbul'un Esenler ilçesinde yaptığı 'Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz sorulu röportajında daha önceki seçimlerde AKP'ye oy verdiğini belirten bir yurttaş "Bu zamana kadar hep AKP'ye oy verdik. Artık biz de değişiklik istiyoruz. Bir kıdem tazminatımız vardı o da gitti. Bundan sonra aynı partiye oy verecek halimiz yok" dedi.

Vatandaş, "Sizce Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni neden getiriyorlar?" sorusuna "Para kalmadı neden olacak. Demek ki son çare oydu. İşçinin tazminatına kadar düştülerse bitti demektir para" dedi.

Bir başka vatandaş da daha önce başka bir partiye oy verdiğini olası bir seçimde CHP'nin adayına oy vereceğini belirtti. Vatandaş karar değişikliğini 'yapılan hatalar ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' şeklinde açıkladı.