Bu yağın kilosu 40 bin lira; 8 tondan sadece 1 litre çıkıyor

8 ton papatyadan çıkarılan 1 litre yağ, uluslararası piyasada 40 bin liraya kadar alıcı buluyor. Papatya yağı üreticilerinden, Burdur'daki Lisinia Doğal Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, "Papatyanın yağını çıkartmak ne kadar zor olsa da bir o kadar da kıymetli" diyor.

Papatya yağının çok kıymetli ama o derecede de toksik bir yağ olduğuna dikkat çeken üreticiler, günlük tüketimin yarım damla ya da bir damla olması gerektiği noktasında uyarıyor.

Lisinia Doğal Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, mayıs papatyalarının yağının diğerlerine göre daha değerli olduğunu söyleyerek, "Özellikle leke kremlerinde bol miktarda kullanılıyor. Uluslararası piyasada çok ciddi rağbet gören bir yağ. Ama mayıs papatyası yağının değerini bilen kullanıcı sayısı az. Zaman içerisinde bunun pazarı da gelişecek. Gülyağı kadar kıymetli bir uçucu yağı var. 8 ton papatyadan 1 litre kadar papatya yağı alabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA