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Bu sefer nikah memuru şaka yaptı

27 Ağustos 2018 20:08

Zonguldak'ta düğünde, kendisine şaka yapılacağını öğrenen damat Recep Başol'un, nikah memuruyla bir olup gelin Duygu Başol'a yaptığı şakanın görüntüleri, görenleri güldürdü. Duygu Başol, nikah kıyıldığı anda nikah memurunun 'Recep Başol ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna 'hayırlısıyla evet' dedi. Bunu duyan nikah memuru 'malesef bu nikahı iptal etmek zorundayım. Teşekkür ederim' diyerek masan kalktı. Nikah memurunu davranışını görünce şoke olan Duygu Başol, "Hayır ya. Ben demiştim ona" diye konuştu. Duygu Başol'un gözleri dolunca şaka daha fazla uzatılmadı. Nikah memuru gelince durumu anlayan Duygu Başol, rahat bir nefes aldı. Alkışlar eşliğinde nikahları kıyılan çift, mutlu günlerinde gece boyu eğlendi.

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