T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bu şarkı, anksiyetenizi yüzde 65 oranında azaltabilir

16 Ağustos 2018 15:08

T24 Uzun çalışma süreleri, patronun bitmeyen istekleri, her şeyden şikayet eden komşular, trafik ve daha bir sürü şey. Modern dünyada kişilerin anksiyete seviyesini yükselten birçok unsur var. Nefes egzersizleri, antidepresan kullanımı, meditasyon gibi çözümlerin yanı sıra, bilim insanlarının anksiyete problemi çeken kişiler için bir önerisi daha var. Birleşik Krallık'taki Mindlab International'dan Dr. David Lewis-Hodgson'a göre, Marconi Union'ın 'Weightless' şarkısı, araştırmaya katılanların toplam anksiyete düzeyini yüzde 65'e varan oranında azalttı. İşte, Marconi Union grubunun ses terapistleriyle birlikte hazırladığı o şarkı…

ETİKETLER

marconi unionweightlessanksiyeteşarkı

Diğer Videolar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İngitlere'de Ciara fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Muş’ta kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in dersi protesto edildi

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları

Kapanan karlı köy yollarını kendi aracıyla açıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24