Bu şarkı, anksiyetenizi yüzde 65 oranında azaltabilir

T24 Uzun çalışma süreleri, patronun bitmeyen istekleri, her şeyden şikayet eden komşular, trafik ve daha bir sürü şey. Modern dünyada kişilerin anksiyete seviyesini yükselten birçok unsur var. Nefes egzersizleri, antidepresan kullanımı, meditasyon gibi çözümlerin yanı sıra, bilim insanlarının anksiyete problemi çeken kişiler için bir önerisi daha var. Birleşik Krallık'taki Mindlab International'dan Dr. David Lewis-Hodgson'a göre, Marconi Union'ın 'Weightless' şarkısı, araştırmaya katılanların toplam anksiyete düzeyini yüzde 65'e varan oranında azalttı. İşte, Marconi Union grubunun ses terapistleriyle birlikte hazırladığı o şarkı…