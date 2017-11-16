Bu klip, Sürmene Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı'na ait...

Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde, Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, müzik öğretmeni 31 yaşındaki Merve Yavuz, Karadeniz türküleri seslendiriyor. Solistlik yaptığı gruptan ayrılan ve müzik yaşamına bireysel devam eden Yavuz'un seslendirdiği türkülere çektiği klipler sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Sürmene Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan müzik öğretmeni Merve Yavuz, küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Yavuz, lise ve üniversitede müzik alanında eğitim gördü, yüksek lisansını da aynı dalda yaptı. 2010 yılında Erzurum'da öğretmenlik hayatına başlayan Merve Yavuz, 6 yıldır da Sürmene'de görevini sürdürüyor. Merve Yavuz, ayrıca, bir müzik grubunda Karadeniz türküleri söyleyerek solistlik yaptı. Gruptan bir süre önce ayrılan Yavuz, bireysel olarak müzik yaşantısını sürdürme kararı aldı. Gelecek yıl ilk albümünü çıkarmayı hedefleyen Merve Yavuz'un seslendirdiği Karadeniz türkülerine çektiği klipler sosyal medyada ilgiyle izleniyor. "GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM" Hem öğretmenlik hem de müzikal hayatında ilerlediğini belirten Merve Yavuz, çok sevdiği öğrencileriyle aralarında çok farklı bir bağ olduğunu söyledi. Yavuz, "Gruptan ayrıldıktan sonra Volkan Arslan arkadaşımla televizyon programlarım oldu. Daha sonra araştırma sürecine girdim. Bir müzik şirketi ile anlaştım. Allah nasip ederse yaz aylarında yeni albümüm çıkacak. Önümüzdeki haftalarda yeni klipler çekeceğim. Güzel tepkiler alıyorum. Bunun çoğalarak büyümesini istiyorum" dedi. "KARADENİZ MÜZİĞİ'NDE ALGI DEĞİŞTİ" Fuat Saka ve Volkan Konak gibi çok önemli temsilcileri olan Karadeniz müziğinde, Kazım Koyuncu sonrası farklı bir algı oluştuğunu vurgulayan Merve Yavuz, "Bölgemizde önceden aile baskısı çok fazlaydı. İnsanlar şarkı söyleyeceğim dediklerinde veya futbolcu olmak istediklerinde aileler 'Ya popçu ya topçu mu olacaksın?' derlerdi. Aileler pek destek vermezdi. Yeni jenerasyonla algılar değiştikçe bu kez zenginlikler artmaya başladı" ifadelerini kullandı. Kliplerinin ilgiyle izlenmesinden çok mutlu olduğunu belirten Yavuz, şarkı söylemek kadar öğretmenliğin de kendisi için tutku olduğunu ve iki alanda da ilerlemek istediğini söyledi.