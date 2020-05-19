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Aslında ne oldu?

'Bu iktidar rakam cambazı...'

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

19 Mayıs 2020 17:27

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli bir indirim ve zamla değiştiğine değindi. Benzin ve motorinin fiyatını vatandaşların yakalayamadığına ve sonuç olarak benzin ile motorine Mayıs ayından bu yana 56 kuruş zam geldiğine vurgu yapan Tezkan, AKP yanlısı gazeteleri eleştirdi ve, "Hep söylüyorum 'bu iktidar rakam cambazı.' onuca bakıyorsun Mayıs ayından bugüne 56 kuruş zam gelmiş. Enflasyon da zam oldukça aşağıya iniyor. Olan bizim cüzdana oluyor, cüzdana..." diye konuştu. 

Tezkan şunları söyledi;  

"Benzin ve motorinin fiyatını biliyor musunuz? Bilmeniz mümkün değil, öyle bir kautik ortam yaratıyorlar ki, bir iniyor, bir çıkıyor. Yakalamak mümkün değil. Sokağa çıkma yasağı var. Arabalarımız 4 gündür kapıda, yarın kontak açacağız ve benzinciye gideceğiz. Benzin ve motorin zamlı. Bugün itibariyle durup dururken zam geldi. Neden zam geldi? Belli değil. Dolar da indi petrol fiyatları da. Ne olduğunu kimse bilmiyor." 

"Motorinde 7 Mayıs'ta 7 kuruş indirim yapmışlar. Ertesi gün 13 kuruş zam. 'Motorinin fiyatı indi deyip gidip depoyu doldurayım' diyorsunuz, ertesi gün bakıyorsunuz zam elmiş. Bu indirimi yakalayan bir Allah'ın kulu daha yok."

"İndirimi şöyle görüyorsunuz AKP yanlısı gazeteler büyük manşetle yazıyor; 'Benzin ve motorinde indirim', zammı hiç vermiyorlar. Onlar 'fiyat ayarlaması' diye gidiyor."

"Ben hep söylüyorum; 'bu iktidar rakam cambazı.' Sonuca bakıyorsun Mayıs ayından bugüne 56 kuruş zam gelmiş. Enflasyon da zam oldukça aşağıya iniyor. Olan bizim cüzdana oluyor, cüzdana..."  

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