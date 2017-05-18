Bu fosil 110 milyon yıllık bir dinozora ait

Kanada’nın Alberta eyaletinde çalışmalarını sürdüren madenciler, dünyanın en iyi korunmuş dinozor fosilini buldular. 110 milyon uzun süredir korunan fosil, taşlaşmış bir şekilde bulundu. İnceleme imkanı açısından büyük bir önem taşıyan fosil, çığır açacak bir keşfin kapılarını aralamış olabilir. Kalıp halinde bulunan fosil Kanada'da, Royal Tyrrell Müzesi'nde sergileniyor. Sadece bir iskelet değil tamamıyla bir dinozor olan bu fosilin bu denli korunmasının nedeni olarak ise, bir nedenden ötürü suyun dibine gömülmüş olmasından dolayı kaynaklandığı belirtiliyor.