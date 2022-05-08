BTP lideri Hüseyin Baş ofisinde bilgisayar oyunu oynadığı görüntüleri paylaştı

08 Mayıs 2022 11:02
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemine aldırış etmeden ofisinde bilgisayar oyunu oynadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baş, "Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir." ifadelerini kullandı.
Siyasi isimlerin kavga boyutuna varan tartışmalarına aldırış etmeyen 31 yaşındaki Hüseyin Baş, paylaştığı videoda birinci şahıs nişancı oyunu oynadığı görüldü. Oyun oynadığı anları sosyal medyadan paylaşan Baş'ın keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Video açıklamasına "Kavgaya gerek yok, stres atmaya birebir" yazan Baş'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.
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