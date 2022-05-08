T24 LogoT24 Logo
Haberler

BTP lideri Hüseyin Baş ofisinde bilgisayar oyunu oynadığı görüntüleri paylaştı

"Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir"

08 Mayıs 2022 11:02

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemine aldırış etmeden ofisinde bilgisayar oyunu oynadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baş, "Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir." ifadelerini kullandı.

Siyasi isimlerin kavga boyutuna varan tartışmalarına aldırış etmeyen 31 yaşındaki Hüseyin Baş, paylaştığı videoda birinci şahıs nişancı oyunu oynadığı görüldü. Oyun oynadığı anları sosyal medyadan paylaşan Baş'ın keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Video açıklamasına "Kavgaya gerek yok, stres atmaya birebir" yazan Baş'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

 

 

 

 

Bağımsız Türkiye PartisiHüseyin BaşBTPsiyasetstres

Diğer Videolar

Mansur Yavaş ve Tan Taşçı karşılıklı Ankara havası oynadı

CHP’li Öztrak: Vatandaş ‘şu kabustan bir an evvel uyansak’ diyor

Diplomasını yırtan doktor: Hukukun işlemesi Sağlık Bakanının atacağı tweet'e kalmamalı

CHP'li Karaca: Ek bütçenin 3’te 2’sinin yükü emekçinin omzuna yükleniyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

NATO’da dörtlü zirvenin şifreleri; Türkiye neden tutum değiştirdi?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24