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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Mustafa Sarıgül taklidi; yanıt geldi

Sarıgül'den Hüseyin Baş'a: Sevgili kardeşim yardıma geleyim mi?

20 Mart 2022 09:50

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin 8. Olağan Kongresi’ne çağrı yaptı. Baş, partililerle bayrak asarken çekilen görüntülerinin yer aldığı videoda, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün taklidini yaptı. Sarıgül de Twitter'da kendisiyle ilgili paylaşıma “Sevgili kardeşim yardıma geleyim mi?” yorumunu yaptı. Baş, “Abi gelmene gerek yok. Zaten hep yanımdasın” cevabını verdi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 8. Olağan Kongre için videolu bir paylaşım yaptı. Baş, sosyal medya hesabında paylaştığı kongre hazırlıklarını ve çağrısını içeren videoda, “Neden az bayrak astınız” diyerek Mustafa Sarıgül’ün geçen ay partisinin Bodrum İlçe Başkanı’na “Neden az üye var” dediği anları taklit etti.

Baş, sosyal medya hesabında videoyu, “Sevgili Mustafa Sarıgül, gençlerle bayrakları astık kongremize herkesi bekliyoruz” notuyla paylaştı. Sarıgül, paylaşılan gönderiye “Sevgili kardeşim yardıma geleyim mi?” yorumunu yaptı. Baş, “Abi gelmene gerek yok. Zaten hep yanımdasın” cevabını verdi.

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