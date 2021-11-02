BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 5 markete 2.7 milyar TL ceza kesmişler, para millete verilsin

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "5 markete 2.7 milyar lira ceza kesildi. Madem pahalı mal sattılar diye bunlar cezayı hak ediyor, o zaman para bize gelsin, çünkü parayı millet olarak biz ödedik. 5 tane market 2.7 milyar lirayı ödedikten sonra bu parayı kimden çıkaracak? Yine sizden çıkaracak. Şu milletin kazancına hiçbir şey yapamıyorlar?" diye konuştu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 5 büyük market, enflasyon ve asgari ücrete ilişkin video açıklama yaptı. Baş'ın açıklaması şöyle:

"2,7 milyar lira ceza kesildi, para millete gelsin"

"5 markete 2.7 milyar lira ceza kesildi. Madem pahalı mal sattılar diye bunlar cezayı hak ediyor, o zaman para bize gelsin, çünkü parayı millet olarak biz ödedik. 5 tane market 2.7 milyar lirayı ödedikten sonra bu parayı kimden çıkaracak? Yine sizden çıkaracak. Şu milletin kazancına hiçbir şey yapamıyorlar?"

"ÖTV'yi kaldıracağız"

"Ülkede enflasyon sorunu var. Bu kadar verginin olduğu, bu kadar cezanın olduğu, bu kadar insanlardan para toplama düzeninin olduğu bir ülkede enflasyondan daha doğal ne olabilir ki? Enflasyon sorununu da basit bir mantıkla çözebiliyoruz. Diyorum ki 'ÖTV'yi kaldıracağız, ben vatandaşımdan ÖTV almayacağım' ÖTV'yi kaldırınca fiyatlar aşağı gelmeye başlar. Bir cep telefonunun neredeyse yüzde 40'ı ÖTV. 5000 liralık bir telefonunun 2000 lirası ÖTV. 100 bin liralık arabaya 300 bin lira para ödüyoruz. Devlet bu ÖTV'yi almasın, bakın enflasyon oluyor mu?"

"Yani demek istiyor ki 'insani seviyede değiliz"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün “Asgari ücreti en azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz” sözleri için de Baş şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yani demek istiyor ki 'insani seviyede değiliz' Bunu 5 bin lira yapsalar 5 bin lira ile geçinilir mi? Yoksulluk sınırının 10 bin lira olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 10 bin lira olması gerekir. Asgari ücretin 10 bin TL olması bizim bir iddiamız değil, bu ülkenin gerçeğidir. Bunu yapacak formül bizim elimizde var. Bir ülkenin vatandaşı asgari geçim koşullarını sağlayabileceği bir ücreti almalıdır. Bu devletin bir büyüklüğü değil, mecburiyetidir, devlet olmanın gereğidir. Asgari ücreti asgari olarak 10 bin lira seviyesine getireceğiz ki milletimiz insanca yaşayabilsin."

"Dünyadaki en büyük petrol rezervlerinin üstünde oturuyoruz"

"Dünyadaki en büyük petrol rezervlerinin üstünde oturuyoruz. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Sağımda petrol, solumda petrol, üstümde petrol, altımda petrol ama bizde petrol yok, böyle bir saçmalık olabilir mi? Eğer biz petrolümüzü işletirsek, eğer bu güce sahip olursak biz Türkler olarak dünyayı sallayacağız. Iraklı, İranlı, Suriyeli petrolle dünyayı sallayamıyor, onlara 3 kuruşla yaşasınlar deniliyor. Ama bizim petrol zengini olmamız küresel sermaye için büyük tehdit. O yüzden bizden petrolümüzü gizliyorlar. Bilimsel araştırmalar sonucunda dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahip, dünyadaki en büyük altın, alüminyum, bor, çinko vb. saymakla bitmeyen maden rezervlerine sahip bu ülkede bu madenleri kullanalım, bu dünyada lider bir ülke olalım."

Kaynak: ANKA