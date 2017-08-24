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Britanya’da yayın kazası

24 Ağustos 2017 21:34

Britanya’da yayın yapan ITV kanalında çocukların süt alerjisini konu alan bir program, bir çocuğun stüdyoyu ‘ele geçirmesiyle’ gündeme geldi. ITV’nin öğle haberlerini sunan Alastair Stewart, iki çocuğuyla birlikte bir anneyi konuk ettiği programda, çocukların süte karşı alerjisini konuşmayı planlıyordu. Yayında çocuklardan George, stüdyoda sakince kendisine sorulan soruları yanıtlarken, kız kardeşi Irish ise yayın masasına tırmanmayı tercih etti. En sonunda masaya çıkabilen Irish, kendi halinde tavırlarıyla programı eğlenceli bir hale getirdi.

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