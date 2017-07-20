Brimstone film fragmanı

Martin Koolhoven'ın yazıp yönettiği "Brimstone", seyirciyi "vahşi batı"nın karanlık ve esrarengiz yüzüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Jean-Baptiste Babin ve Stephan Barth'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde, "Game of Thrones" dizisindeki rolüyle bilinen Kit Harington'ın yanı sıra Dakota Fanning, Guy Pearce, Carice van Houten ve Dan van Husen yer alıyor. "Brimstone", ailesiyle yaşayan ve dilsiz bir kadın olan "Liz" ile kasabaya yeni gelen ve "Liz"in hayatını cehenneme çeviren kötü kalpli rahibin mücadelesini anlatıyor.