T24 LogoT24 Logo
Haberler

Brimstone film fragmanı

20 Temmuz 2017 16:37

Martin Koolhoven'ın yazıp yönettiği "Brimstone", seyirciyi "vahşi batı"nın karanlık ve esrarengiz yüzüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Jean-Baptiste Babin ve Stephan Barth'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde, "Game of Thrones" dizisindeki rolüyle bilinen Kit Harington'ın yanı sıra Dakota Fanning, Guy Pearce, Carice van Houten ve Dan van Husen yer alıyor. "Brimstone", ailesiyle yaşayan ve dilsiz bir kadın olan "Liz" ile kasabaya yeni gelen ve "Liz"in hayatını cehenneme çeviren kötü kalpli rahibin mücadelesini anlatıyor.

ETİKETLER

BrimstonefilmfragmansinemaMartin Koolhovenizlevizyon

Diğer Videolar

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

"112'ye yapılan çağrıların %80'i asılsız; 'Gelirken ekmek alır mısınız' deyip şarkı söylüyorlar"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24