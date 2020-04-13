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Queen’in gitar virtüözü Dr. Brian May, salgınla mücadele eden 'tüm şampiyonlar' için çaldı

13 Nisan 2020 16:12

Dünyaca ünlü müzik grubu Queen’in gitar virtüözü Dr. Brian May, grubun en bilinen şarkılarından biri olan ‘We Are The Champions’ı, salgınına karşı çalışan kesimler için söyledi. 

Dünya genelinde Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede rol oynayan sektörlerde çalışan insanlara Queen’den anlamlı bir teşekkür geldi. Grubun gitar virtüözü Dr. Brian May, ‘We Are The Champions’ şarkısını bas gitarıyla çalarak, salgınına karşı çalışanlara armağan etti.

May, “Tıpkı 2. Dünya Savaşı’nda bizim için savaşan büyüklerimiz gibi, ön saflarda bizim için savaşan cesur savaşçılarımız yeni şampiyonlarımızdır. Doktorlar, hemşireler, temizlikçiler, kuryeler, şoförler, çay yapanlar ve beyefendiler! Hayat kurtarmak için her gün sessizce hayatlarını tehlikeye atanlar. Tüm Şampiyonlar” ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

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