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Brezilyalı uyuşturucu tüccarları kendi ölümlerini görüntüledi

09 Kasım 2017 16:23

Brezilya’da, bulundukları otomobilde Facebook üzerinden canlı yayın yapan bir grup uyuşturucu tüccarının polis tarafından açılan ateşle öldürdüğü bildirildi. Daily Mail’in aktardığına göre Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu tüccarlarına karşı operasyon düzenleyen polis yetkilileri, helikopterden park halinde bir otomobilde bulunan bir grup uyuşturucu tüccarına ateş açtı, araçtaki 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, bir kişiyse yaralandı. Uyuşturucu tüccarlarının, üzerlerine ateş açıldığı anda Facebook üzerinden canlı yayın yaptıkları anlaşıldı. Uyuşturucu satıcılarının kendi ölümlerini görüntülediği videoda, aracın ön koltuğunda oturan bir gencin kendisini ve arkadaşlarını videoya çektiği ve diğerleriyle şakalaştığı görülüyor. Ardından silah sesleri duyuluyor ve çekimin yapıldığı aygıt yere düşüyor.

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