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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan homofobik açıklama: Artık ib*e ülkesi olmayı bırakalım

"Ama bir gün hepimiz öleceğiz, buradaki herkes ölecek"

12 Kasım 2020 12:18

Koronavirüs salgınını küçümsediği eleştirilerine hedef olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pandeminin sürekli gündemde olmasından sıkıldığını belirterek, "Artık bir i..e ülkesi olmayı bırakmalıyız" diyerek homofobik açıklamalarda bulundu.

Yeni tip Koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, salgın nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, karantina ve önlemleri abartılı bulduğunu söylemişti.

Covid-19'u "küçük bir grip" olarak tanımlayan Bolsonaro, koronavirüs ile mücadelede uluslararası konsensusu dikkate almıyor.

Maske takmaya da karşı çıkan Bolsonaro, 7 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmış ve 25 Temmuz'da iyileştiği açıklanmıştı.

 

Kaynak: Euronews

 

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Jair BolsonaroBrezilya Devlet BaşkanıArtık bir i.ne ülkesi olmayı bırakmalıyız

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